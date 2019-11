Raadiohommikus: aasta tööstur ja eduka avaliku esinemise saladused

Raadiohommikus on külas värskelt aasta töösturiks valitud Cleveroni asutaja Arno Kütt. Foto: Andras Kralla

Raadiohommikusse tuleb külla värskelt aasta töösturiks valitud Cleveroni asutaja Arno Kütt, kellega vaatleme Eesti tööstuse seisu laiemalt ja ettevõttega seotud uudiseid. Mõistagi küsime ka, mis tunne on aasta töösturi tiitlit kanda!

Äripäeva Infopangas on valmis saanud masina- ja metallitööstuse kvartaliraport. Sektorit analüüsivad Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv ja Tööstusuudiste toimetaja Harro Puusild.

Meis kõigis on peidus hea avalik suhtleja, tuleb lihtsalt oma trumbid üles leida. Kuidas ületada häbi ja hirme, räägib publitsist ja strateegilise kommunikatsiooni ekspert Raul Rebane, kelle sulest ilmus paar päeva tagasi raamat "Hirmust eduni". Juttu tuleb sellestki, kas kommunikatsiooni põhitõed ikka kehtivad ajal, mil üks poliitiline skandaal ühiskonnas ajab teist taga.

Äripäeva börsitoimetaja Indrek Mäega vaatame üle Coop Panga aktsiaemissiooni hetkeseisu ja kuuleme ka, kas ja millisele seisukohale märkimise küsimuses on asunud Investor Toomas.

Hommikuprogrammi toovad teieni saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

10.00–10.30 "Kaubandusest ja meelelahutusest". Saates on seekord külas Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ning XS mänguasjade ja Chicco lastekauplusi haldava firma Anvoli juhatuse liige Stanislav Nemko. Saates tuleb juttu kaubandusest, trendidest ja väljakutsetest kaubanduskeskustes. Arutletakse selle üle, kui palju peab korraldama erinevaid üritusi ning kuidas tehakse ostuotsus. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Seekord räägime Aafrika võludest ja valudest. Külas on Aafrika entusiast ning aastail 2014–2017 Etioopias Euroopa Liidu välisteenistuses töötanud Karin Kaup-Lapõnin. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Alustava Ettevõtja A&O". Sel sügisel jõudis kuulajateni populaarne saatesari teemadest, millele tasub ettevõtlikul ja ettevõtlusega alustaval inimesel mõelda. Saade toob kuulajateni väljavõtted neljast saatest, kus tuleb juttu sellest, kuidas kriisis ettevõtlusega alustada, miks lõviosa Eesti ettevõtetest ei ela kauemaks kui 3,5 aastat, kuidas väikefirmal on pangast laenu saamine nagu anekdoot ning miks kodust töötades kodukulusid alati ettevõtluskuludesse ei maksa kanda.

Saates saavad sõna kriisis ettevõtlusega alustanud Sirle Truuts, EBSi juhtimise õppetooli hoidja Marge Täks, Õllenaudi juht Urmas Roots, SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk, EBSi lektorid Anu Ruul ja Urmas Saarlep ning maksunõustaja Ivo Vanasaun. Nendega vestles Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Kaasaegses ühiskonnas muutub vaimne tervis üha aktuaalsemaks. On terve rida probleeme, mis on mööduvad ja millega saame ise hakkama, kuid on ka selliseid, mis vajavad spetsialisti abi ja konkreetset ravi. Saates tuleb juttu ka psühhiaatrilise abi korraldusest ja kättesaadavusest. Psüühikahäiretest räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmest. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Hiljuti teatas statistikaamet, et tööhõive on jõudmas teatud küllastumispunkti, kui töötuse määr ulatus sajandi madalaima tasemeni ehk langedes 3,9 protsendini. Infotehnoloogia on olnud pikka aega teatavasti sektor, kus tööjõudu tundub justkui alati puudu olevat ning inimesi värvatakse otse ülikoolidest. Järgmisel aastal kasvab IT-spetsialistide puudujääk 7000 inimeseni, prognoositi IKT aastakonverentsil. Kuidas sellises olukorras toime tulla? Mida värbamisel silmas tuleks pidada? Millist rolli mängivad ettevõtte tuntus ja bränd, millist pinksilaud? Sellest kõigest räägime värbamisagentuuri Brandem tegevjuhi Marie Evarti ja Telia ärikliendi üksuse juhi Tarmo Kärsnaga. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.