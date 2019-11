SoftBank Slushil: me ei jäta WeWorki, paneme raha juurde

SoftBank Investment Advisersi partner Lydia Jett pidi Helsingis Slushil vastama küsimusele, mida on nad õppinud oma põrumisest börsile minema pidanud WeWorki investeerides. Tema kinnitusel panevad nad sinna veel raha juurde.

Softbank Investment Advisersi partner Lydia Jett usub tugevalt WeWorki ärimudelisse. Foto: Slush

"Olen oma 20aastase investeerimisega õppinud, et see on väga karm, kui sind hinnatakse iga päev. Küsimus on, kas meid kritiseeritakse 10 aasta pärast. Mina isiklikult usun, et WeWorkist saab tohutu edulugu," lausus start-up'ide ja investorite festivali Slush laval Lydia Jett, kes festivalil ajakirjanikele intervjuusid ei jaganud. Jett tõdes, et tema küll otseselt WeWorki projektiga ei tööta, kuid usub sellesse tugevalt.