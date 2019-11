Siseministeerium soovib ühtlustada turvaturu kvaliteeti ja täpsustada õigusi

Siseminister Mart Helme avaldas lootust, et koos turvaseaduse täpsustamisega tõuseb ka eestlaste usaldus turvafirmade suhtes Foto: LIIS TREIMANN

Siseminister Mart Helme sõnul kõigub Eestis pakutavate turvateenuste kvaliteet ja tihti on selgusetu, mil määral võib turvatöötaja erinevate juhtumite lahendamisel sekkuda. Helme hinnangul loob ministeeriumi turvaseaduse muudatus selgust.

"Mure on selles, et täna pakutavate turvateenuste kvaliteet kõigub ja see mõjutab ka inimeste usaldust nende teenuste kasutamisel. 2015. aastal tehtud uuringu järgi usaldab turvaettevõtteid vaid 65 protsenti Eesti elanikest,“ tõi Helme välja.