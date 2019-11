Fortumo toob Amazonile miljoneid ja miljoneid kasutajaid

Mobiilimaksetega mobiilioperaatoreid ja teenusepakkujaid ühendav Fortumo lõi sel aastal käed Amazoniga, suurtest tegijatest on nende portfellist veel puudu Apple ja Netflix, kuid ka neid saab veenda, et just eestlaste Fortumo oleks neile praegusest partnerist parem valik, arvab Fortumo juhatuse liige Andrei Dementjev.

Fortumo juhatuse liige Andrei Dementjev tõdeb, et mobiilimaksete turul ei ole sugugi lihtne tegutseda. Mis toimis mõni aasta tagasi, täna enam ei toimi ning ka konkurente on alles jäänud vaid mõni üksik. Foto: Liis Treimann

"Projektile Amazoniga eelnes mitmeaastane ettevalmistus, lobi. Kui me lõpuks tehingu ära tegime, ei teadnud me veel, mis on esimene riik ja operaator, kus me seda teeme," rääkis Andrei Dementjev. "Siis tuli uudis, et esimene operaator on BSNL India, mida telekomimaailmas teatakse kui "keskaegset operaatorit“, kus sisemine dokumendiringlus käib endiselt kaustade ja paberitega. See on hästi konservatiivne ja hästi keeruline mobiilioperaator,“ ütles ta.