Aas: Rail Balticu projektis kaotatud aeg tuleb ühiselt tagasi võita

Taavi Aas (käehoidjatest kõige vasakul) kinnitas, et viimasel ajal kerkinud takistuste valguses on Balti riikide tahe ehitada kolme riiki ühendav raudtee veelgi kasvanud. Foto: Liis Treimann

Balti riikide peaministrid ja transpordiministrid tõdesid, et Rail Balticu protsessides on olnud hilinemisi ning ajakavas püsimiseks tuleb kaotatud aeg ühiselt tagasi võita.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas viibis eile visiidil Lätis, kus ta kohtus nii Balti riikide transpordiministrite kui ka peaministritega. „Viimasel ajal on esinenud mitmeid väljakutseid Rail Balticu projekti edenemisel ning kohtumistel ministritega sain kinnitust, et takistuste kerkides on Balti riikide tahe ehitada kolme riiki ühendav raudtee veelgi kasvanud,“ sõnas Aas.