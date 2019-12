"Rail Baltic on juhitamatu"

Saates "Kuum tool" olid külas Inbanki juht Jan Andresoo (vasakul) ning Coop Panga nõukogu esimees Jaanus Vihand (keskel). Foto: Andras Kralla

Nurgakivi saanud Rail Balticut kummitavad probleemid: näiteks on veidi rohkem kui aasta jooksul lahkunud kuus Rail Balticu juhti, mis on halb märk.

„See näitab, et organisatsioon on juhitamatu,“ kommenteeris saates "Kuum tool" Inbanki juht Jan Andresoo. „Kui inimesed lähevad ära, siis see on signaal.“

Coop Panga nõukogu esimees Jaanus Vihand usub, et Rail Balticu probleemid lahenevad ja hoiab suurprojektile pöialt.

Andresoo samas Rail Balticust vaimustuses pole. „Ma ei ole selgusele jõudnud, kas see on hea või halb. Tehke parem need neljarealised teed valmis, mis on palju-palju olulisem,“ tõdes ta. „Pluss lennuühendused. See on naeruväärne, et Tallinna lennujaamas on kõige kiirem aeg kell 4 hommikul.“

Saates "Kuum tool" on juttu ka Coop Panga börsileminekust, Inbanki tegevusest ja probleemidest pangandusturul. Saadet juhib Marge Väikenurm.

Kuula saadet siit: