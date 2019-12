Eesti kinnitas ühise kaitseplaneerimise jätkumist USAga

Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk rõhutas nädalavahetusel Ameerika Ühendriikides Californias Reagani julgeolekufoorumil toimunud kohtumistel Ühendriikide poliitikakujundajate ja väejuhtidega USA kohaloleku tähtsust Euroopas ning koostöö jätkumist näiteks 5G vallas.

Kohtumisel Ühendriikide kaitseministeeriumi poliitika küsimuste asekaitseminister John Rood´iga märkis Prikk, et Eesti hindab Ameerika Ühendriikide panust meie piirkonna julgeolekusse ning, et on oluline, et viiksime regulaarselt läbi erinevaid väetugevduste saabumise õppusi nagu järgmisel aastal Euroopas aset leidev USA maaväe siirmisõppus Defender 2020.