Paldiski miljarditehase ümber kuhjuvad ohumärgid

Veel eelmisel aastal mõisteti Paldiski miljarditehase plaani vedav Juha Mikkonen Soomes süüdi ulatuslikus finantspettuses. Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Paldiski miljarditehase projekti juht Juha Mikkonen sai mullu karistada ulatusliku finantspettuse eest ja tänavu jaanuaris ütles ta politseile, et on töötu. Lisaks süüdistab Mikkonen temaga Eestis koostööd teinud Toivo Asmerit 100 000 euro väljapressimises.

Kevadel avalikuks tulnud plaan rajada Paldiskisse miljarditehas saavutas Eestis suure tähelepanu. Isegi peaminister Jüri Ratas avaldas projektile toetust. Uudis rõõmustas kõiki eriti seetõttu, et Tartu lähedale kavandatud tselluloositehase läbikukkumine tekitas hirmu, et Eestis enam ei õnnestugi suuri tööstusinvesteeringuid ellu viia. Kuid eufooria keskel unustati küsida, kes on tegelikult investor ja tema esindaja Juha Mikkonen.