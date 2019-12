Eesti saab hakata püüdma meremeeste miljoneid

Nüüd hakkab Eesti tegutsema selle nimel, et laevad Eesti lipu alla meelitada. See võiks tuua riigieelarvesse kümneid miljoneid maksutulu. Foto: Liis Treimann

Eile andis Euroopa Komisjon Eestile riigiabi loa laevandusettevõtetele, et toetada Eesti meretranspordi sektori arengut, teatas majandusministeerium.

Valitsus otsustas aasta alguses, et tuleb teha maksusüsteemis esimest korda laevandussektorile ja meremeestele maksuerand. "Laevad meie lipu all toovad meie riigieelarvesse kümneid miljoneid maksutulu, mis praegu laekub teistesse riikidesse,“ ütles minister Taavi Aas. Tema sõnul on nüüd seaduslik eeldus loodud, et Eesti meremehed tuua välisriigi lipu alt tagasi.