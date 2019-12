Raadiohommikus: kuidas muuta renditööjõu maksustamist?

Rahandusministeerium on ette valmistanud mitu seadusemuudatust, et parandada välismaiselt renditööjõult maksude tasumist.

Milline võib olla selle plaani mõju välistööjõudu kasutavatele Eesti ettevõtetele ning millega tasub seadusloojal kindlasti muudatusi tehes arvestada, sellest räägime neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadi Ramil Pärdiga.

Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga räägime lõppeva aasta silmapaistvatest investeerimistegudest. Lisaks võtame jutuks riigireformi takerdumise, hulgifirmadele kuuluvate apteekide protestiaktsiooni ning räägime ka sellest, mida investorid võiksid veel sel aastal teha, et enda maksukoormust kergendada.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik.

11.00-12.00 "Globaalne pilk"

Saate „Globaalne pilk“ selle aasta viimases osas räägime kiirmoest ja jätkusuutlikust tarbimisest. Uurime, mis iseloomustab kiirmoodi ja selle ärimudelit ning miks inimesed kiirmoodi üldse tarbivad. Saates on külas jätkusuutliku moe eestkõneleja ning Ivo Nikkolo endine disainer Margot Vaaderpass. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

12.00-13.00 "Kullafond"

Mistahes muutuste kavandamine ja elluviimine kipub tekitama pingeid ja mõnikord jäävadki suurepärased ideed poolele teele pidama. Enamasti on probleemi tuumaks inimlikud tõrked, kommunikatsiooniprobleemid ja järjekindluse hajumine. Kuidas juhina inimesi kaasa tõmmata ja vastupanu ennetada? Muutuste agiilsest elluviimisest ja sprintide kaupa liikumisest räägib psühholoogiadoktor ja Eesti Energia teenindusprotsesside juht Eva-Maria Kangro. Saatejuht on Keit Ausner.

13.00-14.00 "Terviseuudised"

Diskussioon konverentsilt "Meditsiin 2020" – mis tervishoius on praegu hästi ja valupunktide avamine. Arstid on pahased apteegireformi läbikukkumise ja vastutuskindlustusseaduse venimise pärast.

15.00-16.00 "Viimane mudel"

Saates "Viimane mudel" räägime nii mobiilsetest maksetest kui rahataskutest ning ühiskaartidest. Milline turg ning konkurents hetkel on? Millist tehnoloogiat kasutatakse? Kas mobiilimaksed suruvad rohkem välja kaardimajandust või sularaha? Mis takistused on sellel, et mugavalt ühtset vahendit kasutada igal pool? Nendele küsimustele otsime vastust.

Külas on ühistranspordi piletisüsteeme arendava ettevõtte Ridango müügidirektor Argo Verk ja Telia ärikliendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Saadet juhib Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

