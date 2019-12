Kuhu ja miks pole mõistlik oma pensioniraha investeerida

Lähedasi ja sõpru, kes mõlgutavad pead parema pensionipõlve üle, tuleks ratsa rikkaks saamise lubaduste eest hoiatada. Foto: Liis Treimann

On põhjust arvata, et juba aasta pärast jõustub seadus, mis lubab kohustuslikust pensionifondist raha välja võtta, et seda ise paremini investeerida.

Seepärast tasub vaadata lõppevale aastale tagasi ja mõelda päris näidete toel, kuhu ja miks ei pruugi olla mõistlik oma sääste investeerida.