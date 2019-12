USAs on tänavu suletud rekordarv poode

Kiirmoebränd Forever 21 läks sel aastal pankrotti ja sulgeb hulgaliselt kauplusi. Foto: Scanpix

Enam kui 9000 kauplust on tänavu USAs uksed sulgenud vaatamata sellele, et majandus on tugev ning inimeste ostujõud kõrge, kirjutab CNN.

Uuringufirma Coresight Research andmeil lõpetas sel aastal tegevuse 9300 kauplust, mida on 59% rohkem kui läinud aastal ning enim alates 2012. aastast. Tegu on nii väikepoodide pankrottidega kui ka suurte kaubanduskettide otsustega kärpida oma poodide arvu.