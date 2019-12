Trumpi allkiri peatas Venemaa ja Saksamaa gaasitoru ehituse

Eraettevõtte Allseas ehitajad peavad nüüd Nord Stream 2 gaasiprojektis töö peatama, kuna ettevõte ei taha langeda värskete sanktsioonide alla. Foto: Reuters/Scanpix

Šveitsi-Hollandi ettevõte Allseas peatas Venemaa ja Saksamaa vahelise gaasitoru Nord Stream 2 ehituse, et vältida USA presidendi Donald Trumpi reedel allkirjastatud sanktsioonide alla, vahendab Reuters.

Kuigi Moskva on varem teatanud, et ligi 10 miljardi euro väärtusega suurprojekt peaks valmima lähikuudel, on ehitustööde peatamine pannud ohtu Venemaa plaani kiiresti laiendada maagaasi müüki Euroopasse Nord Stream 2 kaudu.