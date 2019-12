Raadiohommikus: süvariik 2019 ehk aasta jutud Maive Rute, Raivo Heina ja Peeter Ojaga

"Kas Eesti tõesti tahab olla riik, kus iga töll võib olla minister," küsib näitleja Peeter Oja (paremal) Neeme Korvi juhitavas hommikuprogrammis. Foto: Äripäev

Aasta eelviimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis teeme kokkuvõtteid lõppevast aastast ja kiikame ka aastasse 2020.

Kolm kuud Eesti Panga asepresidendina töötanud Maive Rutega räägime sellest, kui heas seisus on Eesti riik, kas meil on siis süvariik või ametnike riik ning paneme diagnoosi meie finantstervisele.

Ettevõtja Raivo Heinaga vaatleme trende Eesti ettevõtluskeskkonnas, millest mõnedki teevad meele tulevikku silmas pidades päris murelikuks. "Kas Eesti tõesti tahab olla riik, kus iga töll võib olla minister," küsib näitleja Peeter Oja, kellega hindame dünaamikat Eesti ühiskonnas ja kirevas sisepoliitikas.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saade keskendub juba kaheksandat korda toimuvale arvamuskonkursile Edukas Eesti, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Peaauhind on kopsakas 10 000 eurot. Stuudios on kaks neljast Eduka Eesti arvamuskonkursi toetajast: Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla ja If Kindlustuse juht Artur Praun. Saates räägivad nad sellest, milline on nende arvates edukas Eesti ja mis on nende jaoks Eesti arengus kõige olulisem, aga ka sellest, mis oli kõige olulisem, mida lõppevast aastast meenutada ja millised on tähtsamad väljakutsed, mis meil uuel aastal ees seisavad. Saade on salvestatud 18. detsembril. Saadet juhib Askur Alas.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas koolitaja, konsultant ja töökultuuri disainer Tiina Saar-Veelmaa, kelle peamised uurimisteemad on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Seekord räägime sellest, mis on tööõnn. Kui palju ja kas üldse on töötajatele vajalik anda paindlikkust? Kuidas erinevad põlvkonnad teineteist oma töös täiendada saavad? Samuti arutleme kaasamise erinevate võimaluste ja meetodite üle ning kuidas tunniajased istuvad koosolekud tapavad motivatsiooni ja algatusvõimet. Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Keskendume vaimsele tervisele ja selle olulisusele. Stuudios on külas kogenud tööstusjuht ja praegu koolitajana tegutsev Kristjan Rotenberg. Intervjuus on juttu nii vaimse tervise olulisusest, aga ka lihtsatest tööriistadest, mida igaüks saab oma heaolu parandamiseks kasutada. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud raamatupidajate päeva konverentsil, mille peateema oli pöörlev maksukarussell. Esimesena kõneleb Kindsigo Konsultatisoonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo. Saate teada, millised maksumuudatused toob aasta 2020.

Teises saatepooles kõneleb religiooniantropoloog ja koolitaja Jaanus Kangur. Tema teema on "Elu ameerika mägedel: emotsioonide karussell töö ja eraelus".

