Kui sa oleksid sinna pannud 10 000 dollarit, siis sul oleks nüüd...

See, kes uskus aasta alguses Venemaa aktsiatesse, võib end nüüd võidumehena tunda. Foto: AP/Scanpix

Eelmisel aastal odavnes peaaegu kõik, millele investoritel on võimalik panuseid teha, kuid sel aastal oli teisiti: turg hoidis tõusujoont ja mõned suuremad tõusud tulid päris üllatavatest kohtadest.

Aasta on kauplejatele põnev olnud ja häid võimalusi on pakkunud näiteks Hiina-USA kaubandussõda, Brexiti draama ja keskpankade poliitika. "Päris lõbus on selle keskel kaubelda olnud," ütles Bloombergile AxiTraderi Aasia turgude strateeg Stephen Innes, kelle sõnul oli üldine trend üles ja turu võngete ajal õnnestusid mõnedki viljakad tehingud. Tema meelest oli paljudel hea aasta.