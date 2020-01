Koda soovitab ehitajate registreerimise eelnõu põhiseaduslikkust uurida

Mait Paltsi juhitud kaubandus-tööstuskoda leiab, et praegune ettepanek salvestada kõik töötajate liikumised on esiteks koormav ja teiseks õiguseid rikkuv. Foto: Liis Treimann

Sarnaselt ehitusettevõtete liiduga jääb ka kaubandus-tööstuskoda kriitiliseks eelnõu suhtes, millega jälgitaks ehitussektori töötajaid reaalajas, ning soovitab kontrollida.

"Tuleb analüüsida, kas isikute reaalajas jälgimist võimaldav süsteem on kooskõlas põhiseadusega," kirjutas koda maksukorralduse seaduse muutmise väljatöötamiskavatusesele antud tagasisides.

Maksu- ja Tolliameti hinnangul on ehitussektoris probleemiks ümbrikupalkade maksmine ja käibe varjamine. Probleemi lahendamiseks soovib rahandusministeerium kehtestada täiendava meetme, mis näeb ette ehitusobjektil töövõtuahela ja töötajate elektroonilise registreerimise. Kaubanduskoda toetab registreerimissüsteemi rakendamist, kuid mitte ministeeriumi poolt välja pakutud viisil.

Koja hinnangul on täiendav kontroll vajalik ja paljudes ehitusettevõtetes see ka täna selliselt toimib. Kuid kirjeldatud reaalajas jälgimist võimaldav registreerimissüsteem ei ole sellisel kujul mõistlik, sest taotletud eesmärke on võimalik saavutada ka isikuid vähem koormaval viisil.

Pakutud muudatus teeks järelevalve riigiasutuste jaoks võib-olla mugavamaks, kuid sellega "suureneks oluliselt ettevõtjate halduskoormus, kasvaksid kulud ning riivatakse põhjendamatult töötajate privaatsusõigust," seisab kirjas.

Seisukohad samad, mis ehitusettevõtete liidul

Samale kavatsusele tagasisidet andnud Eesti Ehitusettevõtete Liit (EEEL) ütles, et kirjeldatud süsteem piirab ettevõtlusvabadust ning rikub töötajate ja muude ehitusobjektil viibivate isikute privaatsusõigust, mistõttu ei oleks meetme sellisel kujul rakendamine mõistlik ega ka proportsionaalne. Seetõttu EEEL ei toeta sellisel kujul reaalajas jälgimist võimaldavat registreerimissüsteemi.

"Isegi kui jälgimissüsteem muudaks järelevalve riigiasutuste jaoks mugavamaks, ei kaasneks sellisel määral ja kujul kontrollisüsteemi rakendamisega soodsamat olukorda ega isegi olemasoleva olukorra säilitamist ettevõtjatele ja töötajatele, vaid vastupidi – suureneks oluliselt ettevõtjate halduskoormus ning riivataks põhjendamatult töötajate privaatsusõigust," lisas sektoriliidu juht Indrek Peterson.

Nii EEEL kui koda eelistaksid nn töötaja kaardi kasutamist, kus ehitussektori töötajad saaksid riigilt kaardi, mille abil oleks võimalik kontrollida, millise ettevõtte heaks ehitaja töötab.