Lääs kahtlustab Ukraina lennukiõnnetuses Iraani raketti

Ukraina reisilennuki rusud Teherani lähistel Foto: Zumapress/Scanpix

USA, Kanada ja Suurbritannia võimude kahtluse järgi põhjustas selle nädala lennuõnnetuse, kus Ukraina reisilennuk Iraanis alla kukkus, Iraani maa-õhk tüüpi rakett.

New York Timesi valduses on video, mis ajalehe kinnitusel on filmitud Ukraina lennuki lennujoone läheduses, millel ilmneb, kuidas lennuki vahetus läheduses plahvatab rakett, mille tükid tõenäoliselt tabasid lennuki mootorit, selle järel üritab lennuk naasta lennuväljale, kuid kukub enne alla.