Kõmulised kliendid maksid audiitorile töö

Ain Seppik (paremal) ja tema poeg Sulev Seppik. Foto: Andras Kralla

Perekond Seppikute rahapesujuttudesse segatud firma, tegevusloa kaotanud valuutaäri-restoran Talveaed ja politsei uurimise all Vjatšeslav Leedo firma – just sellistele klientidele teenuseid pakkunud audiitor jäi eelmisel kuul tegevusloast ilma.

Audiitor Raul Randväli kinnitas oma allkirjaga, et mitme skandaalse ettevõtte majandusaasta aruandega on kõik hästi, isegi kui aasta varem oli teine audiitor pidanud targemaks jätta arvamus avaldamata. Tegevusloast ilma jäänud Randväli ise on audiitorite karistamise ja finantsinspektsiooni osas väga kriitiline.