Andresoo: rahapesu tõkestus pidurdab ka ettevõtlust

Inbank juhatuse esimees Jan Andresoo. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Rahapesu temaatika hakkab pidurdama ettevõtjate majandustegevust, kuna see on kõige otsesemalt seotud infrastruktuuripangandusega ehk arveldamisega, rääkis Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo intervjuus Ärilehele.

"See on muutunud nii tundlikuks, et riskide mahavõtuga on mindud nii kaugele, et päris korralikult hakatakse mingite ettevõtjate ligipääsu arveldustele piirama," sõnas ta.

Andresoo lausus veel, et Luminor Groupi juht Erkki Raasuke julges välja öelda, et kas selle kohta on olnud ühiskondlik debatt, et pangad tegelevad oma klientide massilise jälgimisega.

Raasuke ütles detsembris Äripäevale, et pangandust on eelmise majanduskriisi järel tabanud ülereguleerimine ja näiteks nende pangas on umbes 40 000 lehekülje jagu erinevaid dokumente, millest juhinduda ja mida keegi peab hoomama.

„Üks asi, mida avalikus debatis pole palju olnud, on eelmise majanduskriisi järgne regulatiivne tsunami. Selle viimased suured lained on alles praegu randa jõudmas,“ rääkis ta. Raasuke nentis, et ülereguleerimise pendel on panganduses üpris kaugele liikunud.

