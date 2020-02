Riigihangete seaduse muutmine tegi asja hullemaks

Riigihangete registri uuendused jätsid ministeeriumite töötajad senisest kehvema olukorra ette Foto: Liis Treimann

Ei riigihangete seaduse muutmine ega riigihangete register ei muutnud hangete tegemist kuidagi lihtsamaks, tõdeb Riigikontroll oma auditis.

"Iroonilisel kombel on senised katsed riigihangete seadust lihtsustada jõudnud välja selleni, et seadus on kasutajate silmis muutunud keerukamaks. Eriti raske on seaduses orienteeruda neil, kes pidevalt hankeid ei korralda," tõdes riigikontrolör Janar Holm, kelle meeskond uuris kuue varasemalt enim probleeme tekitanud hangetega ministeeriumi.