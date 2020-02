Linnamäe nõuab apteekide eest riigilt kahjutasu

Järve keskuses Foto: Raul Mee, Eiko Kink

Ravimituru suurtegija Magnum omanik Margus Linnamäe lubas apteegireformi jõustumise korral riigile apteekide sundvõõrandamise eest kahjunõude esitada.

"Olen oma ettevõtet ehitanud üle 25 aasta ja on selge, et sellel on oma väärtus ja hind. Põhiseadus näeb sundvõõrandamise puhuks ette kohese ja õiglase hüvitise. Riik peab tekitatud kahju ettevõtjatele kinni maksma," ütles Linnamäe.