Teslat rooliv Hein: see auto sobib rohkem naistele

Tesla Model X tänavu jaanuaris Brüsseli automessil. Foto: SIPA/Scanpix

Ettevõtja ja investor Raivo Hein rääkis täna Äripäeva raadio saates “Kuum tool” oma kogemusest Tesla autoga, öeldes, et auto on hea, aga sobib oma steriilsuses pigem naisele.

Kui Äripäeva peadirektor Igor Rõtov rääkis, et teenis Tesla aktsiate tipus müümisest kasumi, mis võimaldaks näiteks uue Tesla auto tellida, uurisime aastaid Teslaga ringi vuranud Heinalt, kas tema seda autot ka soovitaks. Hein rääkis, et auto on tõesti hea, kuid tõi välja mõned konksud.