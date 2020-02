Kurioosum: ministeeriumi IT-tööd jätsid pensionäri ilma 30 000 eurost

Mati Roosnurm tunnistab, et peab endale tuhka pähe raputama, et ministeeriumi hinnapakkumist oma kinnistule ära ei oodanud. Paraku venitas ministeerium nii kaua, et Roosnurm ei uskunud enam, et neil üldse ostuhuvi enam on. Foto: Andras Kralla/Äripäev