Muhu Leiva asutaja: hakake õigel ajal saneerimisele mõtlema

Saneerimisel oleva ja eelmisel aastal majandusraskuste kulminatsiooni kogenud Muhu Leiva asutaja Martin Sepping rääkis Gaselli Kongressil, et saneerimine ei pea olema õlekõrs, millest haaratakse esimesena, aga see ei tohi jääda ka viimaseks, kui ettevõte on juba huku äärel.

Muhu Leiva asutaja Martin Sepping Gaselli Kongressil Foto: Raul Mee

“Kui mõelda saneerimisele, soovitan teha seda varakult ja ajastada avalduse esitamine nii, et see poleks ainus käik, mis teile veel jäänud on”, rääkis ta.