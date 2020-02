Ettevõtja: Amazoni tulek toob kohalike ettevõtete aeglase surma

DigiOutleti juhi Andrey Tukini sõnul tähendab Amazoni kohaloleku suurenemine Skandinaavias kohalike ettevõtete surma. Kuid ta usub, et see juhtub aeglaselt.

DigiOutleti juhi Andrey Tukin

DigiOutlet kasutab Amazoni Hiinast tellitud toodete edasimüümise platvormina. Küsimusele, kuidas mõjutab tema ettevõtet Skandinaavia turu teenindamiseks mõeldud logistikalao loomine Põhja-Saksamaale, vastas Tukin: "See on minu jaoks hea, kuid kohaliku ettevõtte jaoks on see surm. Seal on lihtsalt konkurentsivõimetud hinnad," selgitas ta.