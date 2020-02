Tööõnnetused vähenesid statistilise võttega

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. Foto: Liis Treimann

Eesti ühe suurima tööõnnetuste arvuga ettevõte HKScan püüdleb selle poole, et neid üldse ei juhtuks. Kergemate tööõnnetuste arv mullu Eestis vähenes märkimisväärselt, mille taga oli aga vaid statistiline nüke.

Kõige rohkem registreeritud tööõnnetusi juhtus Eestis mullu kaitseväes, samas on nende arv aasta varasemaga võrreldes kolm korda väiksem – tunamulluselt 376-lt on arv vähenenud 121-le. Järgnesid politsei- ja piirivalveamet, kus registreeritud õnnetuste arv on kahanenud 177-lt 98-le, Eesti Post 43 ja päästeamet 42 õnnetusega.