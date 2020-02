Raadiohommikus: Matsimoka läheb miljonit püüdma

Eesti pereettevõte Matsimoka toodab ja müüb traditsioonilisel meetodil valmistatud ning ainult Eesti toorainest valmistatud lihatooteid. Pildi vasakult paremale ettevõtte juhatuse liikmed Jan Inno, Aivar Inno ja Sten Inno. Foto: Andras Kralla

Pereettevõtte Matsimoka plaanib kaasata 1,2 miljonit eurot, et rajada Eestisse esimene salaami valmistamise kompleks. Hommikuprogrammi stuudiosse tuleb Matsimoka juhatuse liige Jan Inno, kellelt uurime ettevõtte raha kaasamise ja laienemisplaanide kohta täpsemalt.

Uuriva toimetuse ajakirjanik Piret Reiljan räägib stuudios mullusest aasta põllumehest, kelle ärid sattusid raskustesse.

Hommikuprogrammis tuleb veel juttu Tallinna kinnisvaraturust ja Austraalia ettevõtjatest, kes ootavad pärast katastroofilisi kulupõlenguid pikisilmi turiste, kes aitaksid neil uuesti jalad alla saada.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Raviasutustel on üha olulisem oma teenused tipptasemel hoida ning see tähendab eelkõige erinevate protsesside digitaliseerimist.

Merimetsa Hambakliinik OÜ on juba 15 aastat oma klientidele parimat teenust pakkunud. Saates räägime täpsemalt hambaravi digitaliseerimisest ja sellest, millist kasu toob see ettevõttele ja kliendile. Samuti räägime saates väljakutsetest, mis digitaliseerimisega kaasnevad, sealhulgas isikuandmete kaitsest ja uut moodi spetsialistide väljaõpest. Lisaks tuleb juttu hambaravitarkvara arendamisest ning sellest, kuidas vajadus sarnase teenuse järgi lõi eelduse Merimetsa Hambakliinik OÜ tütarettevõtte Biometric OÜ sünniks. Saates on külas doktor Timo Paberit, doktor Kertu Ollema Merimetsa hambakliinikust ja Marko Lehes Biometric OÜst.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Lõppeva nädala olulisemate sündmuste ja tähtsamate teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik, Pille Ivask ja Kristel Härma.

12.00-13.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Jaan Kruusma sotsiaalmeedia agentuurist 7Blaze. Saade keskendub sotsiaalmeedia kampaaniatele, gruppides tegutsemisele ja sisu loomisele. Juttu tuleb sellest, kuidas alustada podcast'idega ning kuidas neid levitada.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00-14.00 "Saksa majandustund". Juttu tuleb sellest, mis on Saksamaal meile tuttava osaühingu, aktsiaseltsi ja teiste äriühingu liikide asemel ning mille poolest need Eesti ettevõtlusvormidest erinevad. Teada saab sedagi, mille poolest Saksa ettevõtjad Eestit kadestavad.

Kõigele sellele heidab valgust Saksa turgu hästi tundev vandeadvokaat, BNT advokaadibüroo partner Aet Bergmann. Teda usutleb Karl-Eduard Salumäe.

15.00-16.00 "Eetris on ehitusuudised". Domus Kinnisvara projekteerimise osakonna projektijuht Kaili Tamm selgitab, kuidas hoiduda tuleohust hooneid rajades, neid ümber ehitades või neid lihtsalt majandades. Jutuks tuleb nii korrektne dokumentatsioon kui ka mitmesugused nõuded, millele lähenetakse saates mitte bürokraatlikult, vaid kui reaalsetele abinõudele, mis aitavad tuleohu hoida võimalikult väiksena.

Saatejuht on Lauri Leet.