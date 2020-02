Ratasel läheb Brüsselis vaevaliselt

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid arutasid eile ja täna kohtumisel Brüsselis erakorraliselt ELi järgmist pikaajalist eelarvet aastateks 2021-2027. Liikmesriikide juhid jätkavad kõnelusi kokkuleppe saavutamiseks, kuid läbirääkimised on kujunemas üha keerulisemaks, teatas peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Jüri Ratas tunnistas, et eelarveläbirääkimised Brüsselis on läinud väga keeruliselt. Foto: Liis Treimann

Ratas märkis, et eelarveläbirääkimised eile olid pikad ja rasked. „Küsimustes nagu eelarve kogumaht, tagasimaksed ja paljud muud teemad on liikmesriikides eriarvamusi,“ ütles ta pressiteates. Viimastel päevadel on Ratas nii oma ametikaaslastele teistest liikmesriikidest kui ülemkogu eesistujale Charles Michelile Eesti prioriteete ja ettepanekuid. Siiski on Charles Micheli poolt esitatud eelarve ettepanekutega edasi liikumine olnud vaevaline.