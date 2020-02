Patarei arendaja: linnahalli ümber salatsemine tuli üllatusena

US Real Estate arendusdirektor Martin Kolga Foto: Raul Mee

Patarei merekindlust arendava US Real Estate'i arendusdirektor Martin Kolga sõnul on üllatav, kui suure saladuskatte all toimusid linnavõimude, Tallinki ja Infortari läbirääkimised linnahalli tuleviku osas.

"Kuskil pole juttu olnud, et mingid läbirääkimised on. Hästi ootamatu uudis. Tavaliselt ollakse oluliselt avalikumad," märkis Kolga.