Ants Puusta: oleks vaja veel selliseid kasvuaastaid nagu 2019, siis saavad kõik oma august välja

Eelmise aasta tulemusi kommenteerides ütles AS Baltic Agro juhatuse esimees Ants Puusta, et möödunud hooaeg tõi teravilja rekordsaagi. „Kui panna need kogused eurodesse, mis olid eelmise hooaja kokkuostuhinnad Baltic Agro jaoks, siis tähendab see põllumeestele 115-116 miljonit eurot rohkem raha kui võrrelda varasema, 2018. aastaga,” sõnas Puusta.

Baltic Agro juht Ants Puusta. Foto: Juuli Nemvalts

Puusta sõnul võis probleemi ja murekohta näha ainult mahevilja kasvatamises. „Mahehinnad langesid päris palju. Kes mäletab, siis 2018. aastal osteti maherukist kokku hinnaga 300 eurot tonn, siis eelmisel aastal olid hinnad langenud vanale hinnatasemele: 120-130 eurot/tonn. Põhjuseks võib siin olla see, et kui maheviljal, mis on niššikultuur, läheb hästi, ehk kui kogu piirkonnal on hea saak, siis tootmine on nii suur, et toodangut ei ole kuhugi panna,” tõi Puusta välja. Lisades, et eelmisel aastal pandi palju maherukist maha ja tänavu müüakse see maherukis tavarukkina maha. „Kui seda ei tehtaks, siis järgmine aasta oleks maherukist ikkagi nii palju, et selle hind oleks ikka samal tasemel, mis praegu.”