Inimesed kuhjavad desovahendeid ja purgisuppe

Selveri kliendid uurivad viimasel ajal aktiivsemalt pikema realiseerimisajaga toodete kohta. Foto: Andras Kralla

Selver on viimastel päevadel täheldanud hüppelist e-poe kasutamise kasvu, samuti on e-poe tellimuste hulgas varasemast rohkem pikaajalise säilivusajaga tooteid ning desinfitseerimisvahendeid.

Ettevõtte kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et on keeruline öelda, kas selle põhjus on järsk ilmamuutus või uudised koroonaviiruse leiust Eestis. "Pigem tahaksime välistada viimase," nentis ta. "Küll aga oleme saanud telefonikõnesid klientidelt, kes on uurinud pikema realiseerimisajaga toodete valiku kohta. E-poe tellimuste hulgas on varasemast rohkem näha kaupu nagu õli, jahu, purgisupid, konserveeritud tooted, sügavkülmutatud tooted ning desinfitseerimiseks mõeldud tooted," loetles ta.