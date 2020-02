Eesti Energia börsilt kukkuvat nuga püüdma ei lähe

Tunamullu poole miljardi euroga tugevdatud taastuvenergiaportfellile kavatseb Hando Sutteri juhitav Eesti Energia börsilt raha kaasata, aga kindlasti mitte koroonaviirusepaanika tipphetkel. Foto: Andras Kralla

Koroonaviiruse põhjustatud müügipaanika Eesti Energiat hommepäev aktsiate börsil noteerimiseks ei kutsu, kuid noteerimisprotsessi peatamiseks samuti põhjust ei ole.

Viimase kuue päevaga on maailma börsid langenud üle 10% ning see ei ole just selline aeg, kus turult oleks võimalik niisama lihtsalt raha kaasata. Kuidas mõjutab see Eesti Energia plaane taastuvenergia tiiva Enefit Greeni börsileminekuplaane? Riigile kuuluva energiafirma finantsjuhi Andri Avila ütleb, et kui täna tuleks langetada otsus, kas homme minna börsile, siis tõenäoliselt oleks mõistlik natuke oodata. "Langevat nuga ei ole mõtet püüdma hakata. Täna oleks mõistlik natuke oodata," leiab Avila.