Vene ökonomist: Putin tegi tõsise vea

Venemaa president Vladimir Putin naistepäeva puhul lilledega. Foto: AP/Scanpix

Ökonomist ja endine Venemaa keskpanga presidendi asetäitja Sergei Aleksašenko leiab, et Venemaa president Vladimir Putin tegi vea, kui otsustas keelduda OPECi pakutud toodangumahu piiramise leppest.

„Otsus keelduda OPECiga lepet sõlmimast oli idiootlik,“ ütles Aleksašenko Äripäeva venekeelsele sõsarlehele Delovõje Vedomosti. „Venemaale tehti ettepanek vähendada naftatoodangut 3 protsenti hindade stabiliseerimise nimel, millest Putin Setšini (Rosnefti juht Igor Setšin – toim) ettepanekul keeldus. Vastukaubaks sai ta nafta hinna 30protsendise languse ühe päevaga. Igaühele, kes matemaatikaga tuttav on, on selge, kui kahjulik see Venemaale on.“