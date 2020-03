Nafta hinna langus on Eestile halb uudis

Lisaks põlevkiviõlitoodete ekspordile halvendab madal nafta hind ka kliimaeesmärkide täitmist, hindas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee, fotograaf

Kuigi nafta hind maailmaturul on aasta algusest alates langenud ning pärast OPECi ja Venemaa ebaõnnestunud kohtumist sööstis see veelgi järsemalt allapoole, ei saa madala nafta hinna mõju hinnata eraldi koroonaviiruse tekitatud negatiivsest kogumõjust majandusele, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Ühest küljest pidurdab nafta hinna langus madalama kütuse hinna abil inflatsiooni ning toetab justkui transpordisektorit, samas vähendab koroonaviiruse levik reisimist ning mõjutab transpordisektorit nii häiritud tarneahelate kui ka vähenenud nõudluse kaudu. Kuigi tarneahelad on häiritud paljudes kohtades üle maailma, on suurim mõju just nendele riikidele, kus need on rohkem seotud Hiinaga. Eesti koguimpordist on Hiina päritolu kaupade osakaal veidi üle 7% ning ligi kaks kolmandikku Hiina impordist kasutatakse tootmissisenditena. Samas koguimpordist on Hiinast toodud tootmissisendite osakaal vaid 4%.