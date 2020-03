Ekspress Grupp pöördumises: suunake sotsiaalmeediasse plaanitud raha Eesti ajakirjandusse!

Börsifirma Ekspress Grupp juht Mari-Liis Rüütsalu. Foto: Andras Kralla

Seoses koroonaviiruse äkilise ja ägeda puhanguga kuulutas Eesti Vabariigi valitsus neljapäeval välja eriolukorra. See on esimene kord, kui taasiseseisvunud Eesti valitsus rakendab äärmuslikke meetmeid, et tagada rahva tervis, elementaarne majanduslik toimetulek ja stabiilsus.

"Meil on hea meel, et valitsus on lubanud välja tulla koroonaviiruse mõju vähendamise meetmete paketiga kuni 2 miljardi euro ulatuses. Juba täna, mil viiruse mõju pole isegi võimalik kokku arvutada, on selge, et kriisi jalajälg saab olema sügav. Sellise kogemusega tuleme 2008. aasta majanduskriisist ja sarnaseid märke on näha viimastest päevadest, mil inimesed on teinud paanilisi ja ettevõtjaid ülimalt konservatiivsed otsuseid," kirjutavad Eesti Päevalehe ja Delfi toimetaja Urmo Soonvald, Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ja Ekspress Meedia juht Argo Virkebau pöördumises ministeeriumite, omavalitsuste ja avaliku sektori poole.