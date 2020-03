USA reisipiirang laieneb Ühendkuningriikidele

USA presidendile Donald Trumpile tehti koroonaviiruse test reedel. Foto: Reuters/Scanpix

Valge Maja kavatseb Euroopale seatud reisipiirangut laiendada Ühendkuningriigile ja Iirimaale, kirjutab Financial Times.

USA asepresident Mike Pence märkis, et keeld rakendub alates esmaspäeva keskööst, kuid lisas, et ameeriklastel ning Ameerika residentidel, kes on Ühendkuningriigis või Iirimaal, on õigus tulla tagasi koju.