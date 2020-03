Prantsusmaa valitsus hoiatas koroonaviiruse puhul ibuprofeeni eest

Prantsusmaa terviseminister Olivier Véran Foto: Alexis Sciard/Imago Images/Scanpix

Prantsusmaa terviseminister teatas, et koroonaviirusesse nakatunud peaksid võtma paratsetamooli, mitte ibuprofeeni. Üldiselt on vastunäidustatud põletikuvastaste ravimite kasutamine, nagu kortisoon.

Prantsuse võimud on hoiatanud, et laialt kasutatavad põletikuvastased käsimüügiravimid võivad koroonaviiruse põdejate seisundit halvendada, vahendab ajaleht the Guardian.