Astri Grupp: keegi meist pole sarnases olukorras olnud

Astri Grupile kuulub teiste kaubanduskeskuste kõrval ka Tartu Lõunakeskus. Foto: Liis Treimann

Astri Grupi juhatuse liige Anne Aland tõdes, et praegune olukord on kõikidele sektoritele keeruline ning asja on mõistlik võtta päev korraga.

Alandi sõnul pole ettevõte veel äriplaani sisse arvestanud, mida võiks tähendada kaubanduskeskuste sulgemine. “Esiteks on hetkel suletud väga vähesed ärid ja teenused, teiseks on olukord niivõrd uus, et pole veel põhjalikult uude olukorda süvenema jõudnud hakata. Aga teema on laual ja tegeleme sellega iga päev,” tõdes ta. Astri Grupile kuuluvad Tartu Lõunakeskus, Pärnu Keskus, Narvas Astri Keskus ja Fama Keskus ning Tallinnas Balti Jaama Turg ja DEPOO.