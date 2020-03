Raadiohommikus: riigi abikäsi – kellele ja kuidas?

Olukorrast transpordisektoris räägib autoettevõtete liidu tegevjuht Villem Tori. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases raadiohommikus on teemaks riigi abikäsi ettevõtjatele. Kellele, kuidas ja kui pikalt tuleb see praegusel tormisel ajal ulatada? Kas võib juhtuda, et käe anda tõmmatakse ise sisse?

Riigi abipakettide asjus saavad sõna autoettevõtete liidu tegevjuht Villem Tori ning Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Viimase käest uurime ka tema mõtte kohta peatada kriisi ajaks maksed teise pensionisambasse. Teise pensionisamba maksete peatamise ideest räägime ka tulundusühistu Tuleva juhatuse liikme ning aasta investori tiitli hoidja Tõnu Pekiga. Ühtlasi uurime, mida ta praegusel ajal investoritele soovitada oskab.

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov võrdleb praegust kriisi tosina ja paarikümne aasta taguse kriisiga ning analüüsib, mis praeguse seisuga ettevõtjatele terendamas. Otse öeldes: kas koondamised paistavad.

Lisaks saab Äripäeva ajakirjanike abiga ülevaate börsidel toimunust, aga ka koroonaviiruse maailmas leviku viimastest trendidest.

Stuudios on Karl-Eduard Salumäe ja Priit Jõgi, uudiseid vahendab Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Taimekaitsevahendeid maaletoov Nordisk Alkali on põllumajandusettevõtetele tuttav firma. Nende pakutud tõrjevahenditest leiavad endale sobivad tooted ka mahepõldude pidajad. Saates räägib müügiesindaja Ingrid Tamla muu hulgas, milliste müütide ja uskumustega tuleb tööd tehes kokku puutuda. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 "Triniti eetris". Saates annavad advokaadibüroo Triniti advokaadid nõu erinevatel ettevõtlust puudutavatel teemadel. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00-13.00 "Ideest kasumini". Miks mõned äriideed õnnestuvad ja enamus mitte, miks idee määrab läbilöögi juures vähe ning kuidas juhtimine oluliselt rohkem, sellest räägib saates mitmekümne ettevõtte asutamise juures tegutsenud investor, mentor, äriinglide võrgustiku EstBAN asutajaliige Ivo Remmelg.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Tegijalt tegijale".* Saates on külas endine börsimaakler, tänane siidritootja Alvar Roosimaa.

Räägime karjääri radikaalsest muutmisest. Mis on kõige olulisemad õppetunnid täiesti tundmatus valdkonnas ettevõtlusega alustamisel? Samuti räägime sellest, kuidas viia ettevõte välisturule ja kuidas teadlikult olla valmis turutrendide muutuseks, aga ka ootamatuks õnneks.

Saadet juhib Jaanus Kangur.

15.00-16.00 "Kullafond".* Suvi on peagi käes ja paljud koolinoored tahaksid vaheajal töötada. Osa neist töötaks hea meelega ka aasta läbi. Kuid kas ka tööandjale on alaealiste töölevõtt kasulik ja kui, siis mil moel, sellest räägivad Teabevara tunnis töösuhete teabevara koostööpartnerid Liina Karlson ja Birgit Riivits Themis Õigusbüroost. Küsivad teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Piret Frey. Saade oli esmakordselt eetris eelmise aasta mais.

