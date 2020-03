Soe talv ja viirus lörtsivad puidutööstuse äri

Foto: Andras Kralla

Metsatööde tegemiseks halb ilm on teinud metsameeste ja saeveskite pidajate elu raskeks. Lisaks tuleb nüüd otsa vaadata majanduskriisi mõjudele.

"Mõjutab positiivselt – ei ole midagi teinud," naeris AP Metsatööd OÜ juht Magnus Pukk küsimuse peale, kuidas on soe talv tema ettevõtet mõjutanud. "Praegu on mets vee all. Mehed istuvad kõik kodus ja ootavad ilmaimet."