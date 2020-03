Komisjon andis vabamad käed kriisis riigiabi andmiseks

Triinu Järviste Foto: TGS Baltic

Pandeemia tõttu kannatavad kahju ettevõtjad erinevates sektorites ning mõjutatud ettevõtjate arv suureneb iga päevaga.

Õnneks on Euroopa Komisjon kriisiolukorras väga kiiresti mõistnud, et olukorra lahendamiseks on igal liikmesriigil vajalik vastu võtta kiireid meetmeid oma ettevõtjate ja majanduse abistamiseks, kirjutab TGS Balticu vandeadvokaat Triinu Järviste.