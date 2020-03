Kai Realo: tanklakettide süüdistamine liiakasuvõtus on kohatu

Circkle K peadirektor Kai Realo sõnul loeb viirusekriisi loeb elutähtsa teenuse kättesaadavus, mitte hind. Foto: Andras Kralla

Kütusemüüjad on saanud viimasel ajal palju kriitikat selle kohta, et nad ei langetanud kütusehinda ajal, mil nafta hind rekordmadalale langes. Circkle K peadirektor Kai Realo ütles, et kütusefirmade ja tanklakettide süüdistamine liiakasuvõtus on sama kohatu kui Eesti Vabariigi valitsuse süüdistamine arulagedas raha külvamises majanduse päästmiseks.

„Meie jaamad on avatud neile, kes osutavad teisi elutähtsaid teenuseid. See on erakordselt kallis, kui võrdleme eeldatavat käivet ja tänast tegelikkust, kus käive kukkus nädalaga kolmandiku võrra,“ ütles Kai Realo. „Kütusefirmade ja tanklakettide süüdistamine liiakasuvõtus on sama kohatu kui Eesti Vabariigi valitsuse süüdistamine arulagedas raha külvamises majanduse päästmiseks,“ lisas ta.