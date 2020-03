Koroonaviirus kelme ja pettureid ei pidurda

Foto: Liis Treimann

Koroonaviiruse levikuga on lokkama hakanud petturite laine, kes püüavad leiba teenida koroonaviiruse testimiste, tervisekontrollide ja ravimistega.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna ütles tänasel eriolukorra pressikonverentsil, et on politsei on märganud mitmeid pettureid. „Oleme täheldanud, et kelmid ikkagi ei puhka ja jätkavad petuskeemidega, mida on tavapäraselt tehtud,“ ütles ta. „Nüüd on nende mõjutusargumendiks koroonaviirus ja sellega seotud tervisekontroll, puhastusvõimalused, testid jne,“ lisas ta.