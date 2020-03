Raadiohommikus: akadeemiku vaade ühiskonnas toimuvale

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases hommikuprogrammis vaatame üle maailma kvaliteetmeedia kõige värskemad uudised koroonakriisi mõjudest ning kuidas riigid ja ettevõtjad seda olukorda lahendavad.

Hommikuprgrammi telefonikülalised on kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ja akadeemik Tarmo Soomere, kellega analüüsime suurt pilti ja otsime vastust küsimusele, mis täna maailmas toimub ja mida peab inimene tegema, et selle kõigega hakkama saada.

Hommikut veavad Igor Rõtov ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Päevakajalistel teemadel arutlevad Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv ning Äripäeva toimetajad Rivo Sarapik ja Karl-Eduard Salumäe.

12.00-13.00 "Juhtimislabor". Külas on eksportöör, ettevõtja ja läbirääkimiste koolitaja Jakob Saks. Ta räägib sellest, kui oluline on kriisi ajal äripartneritega suhteid hoida, kuid vajadusel lepingud uuesti välja võtta ja koostöötingimustes läbi rääkida. Kuidas läbirääkimisteks valmistuda? Miks Jakob Saks pankrotti oma sõpradele soovitaks? Kuidas Rabaconda oma püsikulusid madalal hoiab?

Juttu tuleb ka sellest, kuidas Eesti ettevõtted COVID-19 levikust tingitud olukorda enda konkurentsieeliseks saaksid pöörata.

Saatejuht on Diana Paade.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Pakume kuulamiseks kahte ettekannet, mis on salvestatud 11. märtsil toimunud konverentsil "Tark Tööstus: robotid praktikas".

Esimeses ettekandes tutvustab metallitööstuse HY-Tech Comp OÜ juht Urmo Sisask ettevõtte robotiseerimise kogemusi. Teises ettekandes räägib disainmõtlemise koolitaja ja ekspert Marge Raun aga disainmõtlemisest kui uuest tööriistast tööstussektoris.

15.00-16.00 "Lavajutud". Esimeses saateosas kuulete, mida tähendab personalijuhi jaoks ettevõtte laienemine teistesse riikidesse. Kuidas luua ühtset organisatsioonikultuuri ettevõttes, mille töötajad asuvad maailma eri paigus? Eesti ühe edukama IT-ettevõtte, müügitarkvara arendava organisatsiooni Pipedrive personalijuht Leelia Rohumaa jagab nippe ja soovitusi, kuidas rahvusvahelise personalitööga algust teha, milliseid raskusi võib ette tulla ning kuidas neid ületada.

Paindlik tööaeg on üha populaarsem hüve, kuid paljude töötajate jaoks pole see piisav, et tunda rahulolu oma töökorraldusega. Töötajad unistavad võimalusest kujundada tööelu eraelu järgi, mitte vastupidi. Tööandjad kardavad, et seda teed minnes ei saa ülesanded kindlasti täidetud. Saate teises ettekandes kuuleme, kuidas Toggl on aastaid töötanud 100% kaugtööna ja kuidas sellest on saanud nende peamine konkurentsieelis. Räägib Toggli personalijuht Evelin Andrespok.

Saade on salvestatud Personalitöö aastakonverentsil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.