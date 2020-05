Riigikohus maadevahetuse kriminaalasja uuesti ei aruta

Maadevahetuse kriminaalasja uuesti läbi vaatamist taotles ka Villu Reiljani kaitsja, kuid erinevalt teistest kaebajatest ei olnud temal selleks vastavat õigust. Foto: Andras Kralla

Pärast eelmise aasta Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust tahtsid maadevahetuse kriminaalasja kaebajad juhtumi uuesti läbi vaatamist, kuid riigikohus ei rahuldanud avaldusi ja jätab jõusse kaebajate süüdimõistmise.

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis Kalev Kanguri, Toomas Annuse, Järvevana OÜ (endiste ärinimedega AS Järvevana ja AS Merko Ehitus) ja ASi Kapitel (endise ärinimega E.L.L. Kinnisvara AS) kaitsjate teistmisavaldused rahuldamata ning Villu Reiljani kaitsja teistmisavalduse läbi vaatamata.