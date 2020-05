Bolt sai 100 miljonit ja kasvatas kriisis väärtuse 1,7 miljardini

Markus Villig usub, et praegu on investeeringu abil hea aeg konkurentidest mööda minna. Foto: Raul Mee

Bolti juba varem raha pannud investor tegi 100 miljoni euro suuruse lisapanuse, millega firma väärtus tõusis 1,7 miljardi euroni.

"Me loodame, et nüüd kui turud taastuvad, lõpetame me parema turuosaga kui enne kriisi,“ on Bolti kaasasutaja ja juht Markus Villig lootusrikas, ehkki kriisis tuli raha kaasata kehvematel tingimustel, kui see varem plaanis oli.