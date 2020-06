Tesla eksjuhid haaravad Euroopa akutöötluse turgu

Eestis on elektriautod erinevalt Norrast praegugi veel rohkem imetlus- kui tarbeasi. Pildil Tesla Model S P85D. Foto: Andres Haabu

Rootsi firma Northvolt ja Norra Norsk Hydro panevad jõu kokku, et hakata ümber töötlema elektriautode akusid, mis on osa Euroopa plaanist pakkuda Teslale ja Aasia rivaalidele konkurentsi rohelise akutööstusega, kirjutab Financial Times.

Rootsi akutootja Northvolt, kes eelmisel aastal tõstis üle miljardi Volkswagenilt, Goldman Sachsilt ja IKEA-lt, ja Norra alumiiniumifirma avavad järgmisel aastal Norras Fredrikstadis akude ümbertöötlemise keskuse, mille ehitus läheb maksma ligikaudu 100 miljonit Norra krooni ehk 9,2 miljonit eurot.