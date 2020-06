Börsipettur müüb kinnisvaraportfelli

Mitmed taanlase Øyvind Hjulmandi ettevõtted on registreeritud Tallinna Kentmanni tänavale. Fotol Kentmanni 22, kuhu on registreeritud näiteks Eesti Linnaplaneerimise Liit ja Eesti Metsaseente Ühing. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraportaali City24 kaudu müüb kümnetest korteritest koosnevat portfelli enam kui 1,8 miljoni euroga Kopparberg Kinnisvara, mille omanik on pettustes korduvalt süüdi mõistetud taanlane Øyvind Hjulmand.

Müügis on kokku 41 korterit, kus elavad kuulutuse järgi sees pikaajalised üürnikud. Tallinnas asub neist 21 korterit, ülejäänud on Viljandis, Valgas, Jõgeval, Sillamäel ja teistes Eesti linnades. Kuulutuses seisab, et portfelli koguhind on 30% alla turuhinna.

Kui kuulutuses märgitud numbrile helistada, vastab ebaleva häälega mees, kes nimetab end Lauriks, aga perekonnanime ei ütle.