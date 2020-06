Novaturase investeering tuleb koos riskiga

Reisieksperdi juht Sven Lõokene. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti reisikorraldajad rõõmustasid, et Eesti ettevõtjad Novaturase suuromanike sekka said, kuid nentisid, et tegu on üksjagu riskantse investeeringuga.

Estraveli juht Anne Samlik ja Reisieksperdi juht Sven Lõokene on rahul, et eestlased Novaturase omanikeringi läksid.