Võlgades Heiki Kranich müüs oma maatükid Koit Uusi firmale

Riigikogu liige Heiki Kranich vähendas oma laenukoormust ja müüs talle kuulunud kinnistud laenuandjale Koit Uusi firmale Uuemõisa Invest. Foto: Liis Treimann

Pärast Äripäevas avaldatud artikleid vähendas rahvasaadik Heiki Kranich oma võlakoormust ja müüs talle kuulunud maatükid laenuandja firmale.

Kranichi majandushuvide deklaratsioonist nähtub, et riigikogu liige on müünud maha kogu talle kuulunud kinnisvara. Aasta alguses müüs Kranich talle kuulunud enam kui 19 hektarit maad Otepää vallas Uusi firmale Uuemõisa Invest. Samal ajal on uue omaniku leidnud ka Kranichile kuulunud korter Haapsalus.